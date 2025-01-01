DokumentationKategorien
Erstellt einen Indikator mit angegebenen Parameter. Um die Indikatorwerten zu aktualisieren und zu erhalten, verwenden Sie Refresh() und GetData().

bool  Create(
   string           symbol,        // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES  period,        // Periode
   int              ma_period,     // Mittelwertzeitraum
   int              applied        // Preistyp, Handle
   )

Parameter

symbol

[in]  Symbol des Indikators.

period

[in]  Die Arbeitsperiode des Indikators (ein Wert aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES).

ma_period

[in]  Mittelwertzeitraum des Indikators.

applied

[in]  Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle) des Indikators.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn der Indikator nicht erstellt werden konnte.