CompareArray

Vergleicht ein Array mit einem anderen Array.

bool CompareArray(

const CArrayInt* src

) const

Parameter

src

[in] Ein Zeiger auf die Instanz der CArrayInt-Klasse, die eine Quelle von Elementen für Vergleich ist.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Arrays gleich sind, ansonsten false.

Beispiel: