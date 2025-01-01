DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCCheckBoxChecked 

Checked (Get-Methode)

Erhält den Zustand des Steuerelements CCheckBox.

bool  Checked()  const

Rückgabewert

Der Zustand des Steuerelements CCheckBox.

Checked (Set-Methode)

Setzt den Zustand des Steuerelements CCheckBox.

bool  Checked(
   const bool  flag      // Zustand
   )

Parameter

flag

[in]  Der neue Zustand.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.