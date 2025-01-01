Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCCheckBoxChecked CreateOnEventTextColorCheckedValueCreateButtonCreateLabelOnClickButtonOnClickLabel Checked (Get-Methode) Erhält den Zustand des Steuerelements CCheckBox. bool Checked() const Rückgabewert Der Zustand des Steuerelements CCheckBox. Checked (Set-Methode) Setzt den Zustand des Steuerelements CCheckBox. bool Checked( const bool flag // Zustand ) Parameter flag [in] Der neue Zustand. Rückgabewert Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück. Color Value