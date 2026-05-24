- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
63
盈利交易:
61 (96.82%)
亏损交易:
2 (3.17%)
最好交易:
58.09 EUR
最差交易:
-23.38 EUR
毛利:
1 028.68 EUR (11 171 pips)
毛利亏损:
-35.63 EUR (487 pips)
最大连续赢利:
25 (445.06 EUR)
最大连续盈利:
445.33 EUR (21)
夏普比率:
1.01
交易活动:
22.70%
最大入金加载:
9.06%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
42.47
长期交易:
36 (57.14%)
短期交易:
27 (42.86%)
利润因子:
28.87
预期回报:
15.76 EUR
平均利润:
16.86 EUR
平均损失:
-17.82 EUR
最大连续失误:
1 (-23.38 EUR)
最大连续亏损:
-23.38 EUR (1)
每月增长:
3.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
23.38 EUR (0.36%)
相对跌幅:
结余:
0.36% (23.38 EUR)
净值:
3.84% (249.84 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|20
|AUDCAD
|20
|AUDNZD
|13
|USDCAD
|4
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|425
|AUDCAD
|296
|AUDNZD
|267
|USDCAD
|49
|EURUSD
|21
|GBPUSD
|75
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|3.1K
|AUDCAD
|2.5K
|AUDNZD
|2.7K
|USDCAD
|953
|EURUSD
|428
|GBPUSD
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +58.09 EUR
最差交易: -23 EUR
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +445.06 EUR
最大连续亏损: -23.38 EUR
The signal is trading a proprietary expert advisor based on a mean reversion strategy.
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赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
13K
EUR
EUR
11
100%
63
96%
23%
28.87
15.76
EUR
EUR
4%
1:200