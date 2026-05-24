信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Sigmax AfterPrime
Trajche Shoposki

Sigmax AfterPrime

Trajche Shoposki
Trajche Shoposki

Trajche Shoposki

0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 15%
Afterprime-Ltd
1:200
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
63
盈利交易:
61 (96.82%)
亏损交易:
2 (3.17%)
最好交易:
58.09 EUR
最差交易:
-23.38 EUR
毛利:
1 028.68 EUR (11 171 pips)
毛利亏损:
-35.63 EUR (487 pips)
最大连续赢利:
25 (445.06 EUR)
最大连续盈利:
445.33 EUR (21)
夏普比率:
1.01
交易活动:
22.70%
最大入金加载:
9.06%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
42.47
长期交易:
36 (57.14%)
短期交易:
27 (42.86%)
利润因子:
28.87
预期回报:
15.76 EUR
平均利润:
16.86 EUR
平均损失:
-17.82 EUR
最大连续失误:
1 (-23.38 EUR)
最大连续亏损:
-23.38 EUR (1)
每月增长:
3.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
23.38 EUR (0.36%)
相对跌幅:
结余:
0.36% (23.38 EUR)
净值:
3.84% (249.84 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 20
AUDCAD 20
AUDNZD 13
USDCAD 4
EURUSD 4
GBPUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 425
AUDCAD 296
AUDNZD 267
USDCAD 49
EURUSD 21
GBPUSD 75
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 3.1K
AUDCAD 2.5K
AUDNZD 2.7K
USDCAD 953
EURUSD 428
GBPUSD 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +58.09 EUR
最差交易: -23 EUR
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +445.06 EUR
最大连续亏损: -23.38 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Afterprime-Ltd 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real28
4.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册

The signal is trading a proprietary expert advisor based on a mean reversion strategy.

没有评论
2026.08.11 10:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.08 21:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.08 21:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.07 06:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.07 06:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.07 06:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.07.10 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 08:43
No swaps are charged
2026.07.07 08:43
No swaps are charged
2026.07.06 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.06 08:30
No swaps are charged on the signal account
2026.06.25 12:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.19 04:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 21:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.01 14:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.01 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.27 02:00
Share of trading days is too low
2026.05.27 02:00
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.24 21:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.24 21:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Sigmax AfterPrime
每月30 USD
15%
0
0
USD
13K
EUR
11
100%
63
96%
23%
28.87
15.76
EUR
4%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载