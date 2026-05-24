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Сигналы / MetaTrader 5 / Sigmax AfterPrime
Trajche Shoposki

Sigmax AfterPrime

Trajche Shoposki
Trajche Shoposki

Trajche Shoposki

0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
Afterprime-Ltd
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
61 (96.82%)
Убыточных трейдов:
2 (3.17%)
Лучший трейд:
58.09 EUR
Худший трейд:
-23.38 EUR
Общая прибыль:
1 028.68 EUR (11 171 pips)
Общий убыток:
-35.63 EUR (487 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (445.06 EUR)
Макс. прибыль в серии:
445.33 EUR (21)
Коэффициент Шарпа:
1.01
Торговая активность:
22.70%
Макс. загрузка депозита:
9.06%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
42.47
Длинных трейдов:
36 (57.14%)
Коротких трейдов:
27 (42.86%)
Профит фактор:
28.87
Мат. ожидание:
15.76 EUR
Средняя прибыль:
16.86 EUR
Средний убыток:
-17.82 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-23.38 EUR)
Макс. убыток в серии:
-23.38 EUR (1)
Прирост в месяц:
3.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
23.38 EUR (0.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
3.84% (249.84 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 20
AUDCAD 20
AUDNZD 13
USDCAD 4
EURUSD 4
GBPUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 425
AUDCAD 296
AUDNZD 267
USDCAD 49
EURUSD 21
GBPUSD 75
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 3.1K
AUDCAD 2.5K
AUDNZD 2.7K
USDCAD 953
EURUSD 428
GBPUSD 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +58.09 EUR
Худший трейд: -23 EUR
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +445.06 EUR
Макс. убыток в серии: -23.38 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Afterprime-Ltd" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
4.00 × 1
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The signal is trading a proprietary expert advisor based on a mean reversion strategy.

Нет отзывов
2026.08.08 21:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.08 21:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.07 06:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.07 06:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.07 06:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.07.10 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 08:43
No swaps are charged
2026.07.07 08:43
No swaps are charged
2026.07.06 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.06 08:30
No swaps are charged on the signal account
2026.06.25 12:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.06.19 04:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 21:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.01 14:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.01 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.27 02:00
Share of trading days is too low
2026.05.27 02:00
Share of days for 80% of trades is too low
2026.05.24 21:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.24 21:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.24 21:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sigmax AfterPrime
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
13K
EUR
11
100%
63
96%
23%
28.87
15.76
EUR
4%
1:200
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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