- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
61 (96.82%)
Убыточных трейдов:
2 (3.17%)
Лучший трейд:
58.09 EUR
Худший трейд:
-23.38 EUR
Общая прибыль:
1 028.68 EUR (11 171 pips)
Общий убыток:
-35.63 EUR (487 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (445.06 EUR)
Макс. прибыль в серии:
445.33 EUR (21)
Коэффициент Шарпа:
1.01
Торговая активность:
22.70%
Макс. загрузка депозита:
9.06%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
42.47
Длинных трейдов:
36 (57.14%)
Коротких трейдов:
27 (42.86%)
Профит фактор:
28.87
Мат. ожидание:
15.76 EUR
Средняя прибыль:
16.86 EUR
Средний убыток:
-17.82 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-23.38 EUR)
Макс. убыток в серии:
-23.38 EUR (1)
Прирост в месяц:
3.69%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
23.38 EUR (0.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
3.84% (249.84 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|20
|AUDCAD
|20
|AUDNZD
|13
|USDCAD
|4
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|425
|AUDCAD
|296
|AUDNZD
|267
|USDCAD
|49
|EURUSD
|21
|GBPUSD
|75
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|3.1K
|AUDCAD
|2.5K
|AUDNZD
|2.7K
|USDCAD
|953
|EURUSD
|428
|GBPUSD
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +58.09 EUR
Худший трейд: -23 EUR
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +445.06 EUR
Макс. убыток в серии: -23.38 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Afterprime-Ltd" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Exness-MT5Real28
|4.00 × 1
The signal is trading a proprietary expert advisor based on a mean reversion strategy.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
13K
EUR
EUR
11
100%
63
96%
23%
28.87
15.76
EUR
EUR
4%
1:200