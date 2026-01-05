- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1
盈利交易:
1 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2.81 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
2.81 USD (299 pips)
毛利亏损:
-0.04 USD
最大连续赢利:
1 (2.81 USD)
最大连续盈利:
2.81 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一天
采收率:
69.25
长期交易:
1 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
70.25
预期回报:
2.81 USD
平均利润:
2.81 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
5.54%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
0.04 USD (0.08%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|299
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.81 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +2.81 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.48 × 138
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 1723
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
没有评论