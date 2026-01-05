SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Orix EA
Leonid Arkhipov

Orix EA

Leonid Arkhipov
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
1 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
2.81 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
2.81 USD (299 pips)
Bruttoverlust:
-0.04 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (2.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2.81 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
69.25
Long-Positionen:
1 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
70.25
Mathematische Gewinnerwartung:
2.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
5.54%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
0.04 USD (0.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 1
1
1
1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 299
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.81 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EverestCM-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
Axiory-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.28 × 421
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 7
BlackBullMarkets-Live
0.36 × 103
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Live
0.48 × 138
RazeGlobalMarkets-Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.50 × 1723
ForexClub-MT5 Real Server
0.53 × 459
ICMarketsSC-MT5
0.56 × 2067
GoMarkets-Live
0.64 × 87
noch 76 ...
Keine Bewertungen
2026.01.05 12:04
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 8.33% of days out of the 12 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 12:04
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.05 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
