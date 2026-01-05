- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
1 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
2.81 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
2.81 USD (299 pips)
Bruttoverlust:
-0.04 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1 (2.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2.81 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
69.25
Long-Positionen:
1 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
70.25
Mathematische Gewinnerwartung:
2.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
5.54%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
0.04 USD (0.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|299
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.81 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.48 × 138
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 1723
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
noch 76 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen