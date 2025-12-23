- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
363
盈利交易:
290 (79.88%)
亏损交易:
73 (20.11%)
最好交易:
63.67 USD
最差交易:
-158.72 USD
毛利:
1 989.97 USD (548 506 pips)
毛利亏损:
-2 056.89 USD (582 452 pips)
最大连续赢利:
21 (62.78 USD)
最大连续盈利:
148.32 USD (17)
夏普比率:
0.00
交易活动:
75.43%
最大入金加载:
44.56%
最近交易:
39 几分钟前
每周交易:
363
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
-0.10
长期交易:
130 (35.81%)
短期交易:
233 (64.19%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.18 USD
平均利润:
6.86 USD
平均损失:
-28.18 USD
最大连续失误:
3 (-327.04 USD)
最大连续亏损:
-327.04 USD (3)
每月增长:
-3.94%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
539.39 USD
最大值:
679.47 USD (36.95%)
相对跌幅:
结余:
36.95% (679.47 USD)
净值:
29.04% (374.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|363
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-67
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-32K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +63.67 USD
最差交易: -159 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +62.78 USD
最大连续亏损: -327.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
1
0%
363
79%
75%
0.96
-0.18
USD
USD
37%
1:500