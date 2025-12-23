SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Show 001
Jie Yu

Show 001

Jie Yu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
Weltrade-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
616
Gewinntrades:
494 (80.19%)
Verlusttrades:
122 (19.81%)
Bester Trade:
63.67 USD
Schlechtester Trade:
-158.72 USD
Bruttoprofit:
3 286.53 USD (929 909 pips)
Bruttoverlust:
-3 072.52 USD (985 595 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (62.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
168.32 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
65.58%
Max deposit load:
44.56%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
621
Durchschn. Haltezeit:
28 Minuten
Erholungsfaktor:
0.31
Long-Positionen:
201 (32.63%)
Short-Positionen:
415 (67.37%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-240.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-327.04 USD (3)
Wachstum pro Monat :
12.60%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
539.39 USD
Maximaler:
679.47 USD (36.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.95% (679.47 USD)
Kapital:
29.04% (374.42 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 616
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 214
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -54K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +63.67 USD
Schlechtester Trade: -159 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -240.31 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
noch 374 ...
Keine Bewertungen
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.