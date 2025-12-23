- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
344
Прибыльных трейдов:
275 (79.94%)
Убыточных трейдов:
69 (20.06%)
Лучший трейд:
63.67 USD
Худший трейд:
-158.72 USD
Общая прибыль:
1 902.72 USD (512 069 pips)
Общий убыток:
-2 025.81 USD (559 279 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (62.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
148.32 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
60.93%
Макс. загрузка депозита:
44.56%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
347
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
127 (36.92%)
Коротких трейдов:
217 (63.08%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.36 USD
Средняя прибыль:
6.92 USD
Средний убыток:
-29.36 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-327.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-327.04 USD (3)
Прирост в месяц:
-7.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
539.39 USD
Максимальная:
679.47 USD (36.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.95% (679.47 USD)
По эквити:
29.04% (374.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|344
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-123
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-47K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +63.67 USD
Худший трейд: -159 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +62.78 USD
Макс. убыток в серии: -327.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
1
0%
344
79%
61%
0.93
-0.36
USD
USD
37%
1:500