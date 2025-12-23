СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Show 001
Jie Yu

Show 001

Jie Yu
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -7%
Weltrade-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
344
Прибыльных трейдов:
275 (79.94%)
Убыточных трейдов:
69 (20.06%)
Лучший трейд:
63.67 USD
Худший трейд:
-158.72 USD
Общая прибыль:
1 902.72 USD (512 069 pips)
Общий убыток:
-2 025.81 USD (559 279 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (62.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
148.32 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
60.93%
Макс. загрузка депозита:
44.56%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
347
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
127 (36.92%)
Коротких трейдов:
217 (63.08%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.36 USD
Средняя прибыль:
6.92 USD
Средний убыток:
-29.36 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-327.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-327.04 USD (3)
Прирост в месяц:
-7.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
539.39 USD
Максимальная:
679.47 USD (36.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.95% (679.47 USD)
По эквити:
29.04% (374.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 344
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -123
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -47K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +63.67 USD
Худший трейд: -159 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +62.78 USD
Макс. убыток в серии: -327.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
еще 374...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 05:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Show 001
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
1.6K
USD
1
0%
344
79%
61%
0.93
-0.36
USD
37%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.