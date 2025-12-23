- Crescimento
Negociações:
432
Negociações com lucro:
348 (80.55%)
Negociações com perda:
84 (19.44%)
Melhor negociação:
63.67 USD
Pior negociação:
-158.72 USD
Lucro bruto:
2 228.71 USD (637 369 pips)
Perda bruta:
-2 161.92 USD (654 437 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (62.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
148.32 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
65.58%
Depósito máximo carregado:
44.56%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
434
Tempo médio de espera:
23 minutos
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
162 (37.50%)
Negociações curtas:
270 (62.50%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
0.15 USD
Lucro médio:
6.40 USD
Perda média:
-25.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-327.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-327.04 USD (3)
Crescimento mensal:
3.93%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
539.39 USD
Máximo:
679.47 USD (36.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.95% (679.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.04% (374.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|432
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|67
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-15K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +63.67 USD
Pior negociação: -159 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +62.78 USD
Máxima perda consecutiva: -327.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Sem comentários
