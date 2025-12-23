- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
432
利益トレード:
348 (80.55%)
損失トレード:
84 (19.44%)
ベストトレード:
63.67 USD
最悪のトレード:
-158.72 USD
総利益:
2 228.71 USD (637 369 pips)
総損失:
-2 161.92 USD (654 437 pips)
最大連続の勝ち:
21 (62.78 USD)
最大連続利益:
148.32 USD (17)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
65.58%
最大入金額:
44.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
434
平均保有時間:
23 分
リカバリーファクター:
0.10
長いトレード:
162 (37.50%)
短いトレード:
270 (62.50%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.15 USD
平均利益:
6.40 USD
平均損失:
-25.74 USD
最大連続の負け:
3 (-327.04 USD)
最大連続損失:
-327.04 USD (3)
月間成長:
3.93%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
539.39 USD
最大の:
679.47 USD (36.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.95% (679.47 USD)
エクイティによる:
29.04% (374.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|432
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|67
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-15K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +63.67 USD
最悪のトレード: -159 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +62.78 USD
最大連続損失: -327.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
374 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
1
0%
432
80%
66%
1.03
0.15
USD
USD
37%
1:500