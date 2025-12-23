- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
432
Transacciones Rentables:
348 (80.55%)
Transacciones Irrentables:
84 (19.44%)
Mejor transacción:
63.67 USD
Peor transacción:
-158.72 USD
Beneficio Bruto:
2 228.71 USD (637 369 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 161.92 USD (654 437 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (62.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
148.32 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
65.58%
Carga máxima del depósito:
44.56%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
434
Tiempo medio de espera:
23 minutos
Factor de Recuperación:
0.10
Transacciones Largas:
162 (37.50%)
Transacciones Cortas:
270 (62.50%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
0.15 USD
Beneficio medio:
6.40 USD
Pérdidas medias:
-25.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-327.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-327.04 USD (3)
Crecimiento al mes:
3.93%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
539.39 USD
Máxima:
679.47 USD (36.95%)
Reducción relativa:
De balance:
36.95% (679.47 USD)
De fondos:
29.04% (374.42 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|432
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|67
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-15K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +63.67 USD
Peor transacción: -159 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +62.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -327.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
otros 374...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
4%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
1
0%
432
80%
66%
1.03
0.15
USD
USD
37%
1:500