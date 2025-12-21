- 成长
交易:
1 280
盈利交易:
510 (39.84%)
亏损交易:
770 (60.16%)
最好交易:
155.70 USD
最差交易:
-80.00 USD
毛利:
9 989.73 USD (560 940 pips)
毛利亏损:
-7 724.07 USD (489 913 pips)
最大连续赢利:
29 (1 628.90 USD)
最大连续盈利:
1 628.90 USD (29)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
21.68%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
12 小时
采收率:
1.42
长期交易:
910 (71.09%)
短期交易:
370 (28.91%)
利润因子:
1.29
预期回报:
1.77 USD
平均利润:
19.59 USD
平均损失:
-10.03 USD
最大连续失误:
40 (-148.07 USD)
最大连续亏损:
-1 209.96 USD (35)
每月增长:
166.33%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
364.20 USD
最大值:
1 591.16 USD (27.86%)
相对跌幅:
结余:
40.21% (1 031.81 USD)
净值:
20.49% (412.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|1200
|AUDUSD.PRO
|43
|EURAUD.PRO
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.PRO
|1.8K
|AUDUSD.PRO
|106
|EURAUD.PRO
|376
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.PRO
|28K
|AUDUSD.PRO
|7.6K
|EURAUD.PRO
|36K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +155.70 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 35
最大连续盈利: +1 628.90 USD
最大连续亏损: -148.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Oval-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
