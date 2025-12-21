SegnaliSezioni
Golden Fawkes 2500 HR
Victorianus Dyan Ardi Wilogo

Golden Fawkes 2500 HR

Victorianus Dyan Ardi Wilogo
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 212%
Oval-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 112
Profit Trade:
461 (41.45%)
Loss Trade:
651 (58.54%)
Best Trade:
155.70 USD
Worst Trade:
-80.00 USD
Profitto lordo:
8 588.37 USD (489 768 pips)
Perdita lorda:
-5 377.22 USD (402 744 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (1 628.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 628.90 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.23%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
3.11
Long Trade:
847 (76.17%)
Short Trade:
265 (23.83%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
2.89 USD
Profitto medio:
18.63 USD
Perdita media:
-8.26 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-148.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-678.78 USD (11)
Crescita mensile:
168.27%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
364.20 USD
Massimale:
1 031.81 USD (32.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.21% (1 031.81 USD)
Per equità:
0.53% (16.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.PRO 1044
EURAUD.PRO 36
AUDUSD.PRO 32
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.PRO 2.7K
EURAUD.PRO 379
AUDUSD.PRO 84
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.PRO 46K
EURAUD.PRO 36K
AUDUSD.PRO 5.3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +155.70 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 628.90 USD
Massima perdita consecutiva: -148.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Oval-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.21 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 09:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
