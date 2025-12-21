- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 112
Profit Trade:
461 (41.45%)
Loss Trade:
651 (58.54%)
Best Trade:
155.70 USD
Worst Trade:
-80.00 USD
Profitto lordo:
8 588.37 USD (489 768 pips)
Perdita lorda:
-5 377.22 USD (402 744 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (1 628.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 628.90 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.23%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
3.11
Long Trade:
847 (76.17%)
Short Trade:
265 (23.83%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
2.89 USD
Profitto medio:
18.63 USD
Perdita media:
-8.26 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-148.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-678.78 USD (11)
Crescita mensile:
168.27%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
364.20 USD
Massimale:
1 031.81 USD (32.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.21% (1 031.81 USD)
Per equità:
0.53% (16.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|1044
|EURAUD.PRO
|36
|AUDUSD.PRO
|32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.PRO
|2.7K
|EURAUD.PRO
|379
|AUDUSD.PRO
|84
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.PRO
|46K
|EURAUD.PRO
|36K
|AUDUSD.PRO
|5.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +155.70 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 628.90 USD
Massima perdita consecutiva: -148.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Oval-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
