Victorianus Dyan Ardi Wilogo

Golden Fawkes 2500 HR

Victorianus Dyan Ardi Wilogo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 152%
Oval-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 280
Gewinntrades:
510 (39.84%)
Verlusttrades:
770 (60.16%)
Bester Trade:
155.70 USD
Schlechtester Trade:
-80.00 USD
Bruttoprofit:
9 989.73 USD (560 940 pips)
Bruttoverlust:
-7 724.07 USD (489 913 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (1 628.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 628.90 USD (29)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
21.68%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
1.42
Long-Positionen:
910 (71.09%)
Short-Positionen:
370 (28.91%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
1.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
40 (-148.07 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 209.96 USD (35)
Wachstum pro Monat :
166.33%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
364.20 USD
Maximaler:
1 591.16 USD (27.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.21% (1 031.81 USD)
Kapital:
20.49% (412.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.PRO 1200
AUDUSD.PRO 43
EURAUD.PRO 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.PRO 1.8K
AUDUSD.PRO 106
EURAUD.PRO 376
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.PRO 28K
AUDUSD.PRO 7.6K
EURAUD.PRO 36K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +155.70 USD
Schlechtester Trade: -80 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 35
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 628.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -148.07 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Oval-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.07 13:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 04:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.06 20:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.25 18:53
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 03:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 02:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 09:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.