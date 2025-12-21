SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Golden Fawkes 2500 HR
Victorianus Dyan Ardi Wilogo

Golden Fawkes 2500 HR

Victorianus Dyan Ardi Wilogo
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 212%
Oval-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 112
Bénéfice trades:
461 (41.45%)
Perte trades:
651 (58.54%)
Meilleure transaction:
155.70 USD
Pire transaction:
-80.00 USD
Bénéfice brut:
8 588.37 USD (489 768 pips)
Perte brute:
-5 377.22 USD (402 744 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (1 628.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 628.90 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
2.23%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
109
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
3.11
Longs trades:
847 (76.17%)
Courts trades:
265 (23.83%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
2.89 USD
Bénéfice moyen:
18.63 USD
Perte moyenne:
-8.26 USD
Pertes consécutives maximales:
40 (-148.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-678.78 USD (11)
Croissance mensuelle:
168.27%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
364.20 USD
Maximal:
1 031.81 USD (32.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.21% (1 031.81 USD)
Par fonds propres:
0.53% (16.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.PRO 1044
EURAUD.PRO 36
AUDUSD.PRO 32
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.PRO 2.7K
EURAUD.PRO 379
AUDUSD.PRO 84
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.PRO 46K
EURAUD.PRO 36K
AUDUSD.PRO 5.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +155.70 USD
Pire transaction: -80 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +1 628.90 USD
Perte consécutive maximale: -148.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Oval-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.21 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 09:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
