- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 112
Kârla kapanan işlemler:
461 (41.45%)
Zararla kapanan işlemler:
651 (58.54%)
En iyi işlem:
155.70 USD
En kötü işlem:
-80.00 USD
Brüt kâr:
8 588.37 USD (489 768 pips)
Brüt zarar:
-5 377.22 USD (402 744 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (1 628.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 628.90 USD (29)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
109
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
3.11
Alış işlemleri:
847 (76.17%)
Satış işlemleri:
265 (23.83%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
2.89 USD
Ortalama kâr:
18.63 USD
Ortalama zarar:
-8.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-148.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-678.78 USD (11)
Aylık büyüme:
168.27%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
364.20 USD
Maksimum:
1 031.81 USD (32.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.21% (1 031.81 USD)
Varlığa göre:
0.53% (16.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|1044
|EURAUD.PRO
|36
|AUDUSD.PRO
|32
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.PRO
|2.7K
|EURAUD.PRO
|379
|AUDUSD.PRO
|84
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.PRO
|46K
|EURAUD.PRO
|36K
|AUDUSD.PRO
|5.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +155.70 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +1 628.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -148.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Oval-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
