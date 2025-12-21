SinyallerBölümler
Golden Fawkes 2500 HR

0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 212%
Oval-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 112
Kârla kapanan işlemler:
461 (41.45%)
Zararla kapanan işlemler:
651 (58.54%)
En iyi işlem:
155.70 USD
En kötü işlem:
-80.00 USD
Brüt kâr:
8 588.37 USD (489 768 pips)
Brüt zarar:
-5 377.22 USD (402 744 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (1 628.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 628.90 USD (29)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
109
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
3.11
Alış işlemleri:
847 (76.17%)
Satış işlemleri:
265 (23.83%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
2.89 USD
Ortalama kâr:
18.63 USD
Ortalama zarar:
-8.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-148.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-678.78 USD (11)
Aylık büyüme:
168.27%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
364.20 USD
Maksimum:
1 031.81 USD (32.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.21% (1 031.81 USD)
Varlığa göre:
0.53% (16.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.PRO 1044
EURAUD.PRO 36
AUDUSD.PRO 32
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.PRO 2.7K
EURAUD.PRO 379
AUDUSD.PRO 84
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.PRO 46K
EURAUD.PRO 36K
AUDUSD.PRO 5.3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +155.70 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +1 628.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -148.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Oval-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.12.21 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 09:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
