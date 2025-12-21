SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Golden Fawkes 2500 HR
Victorianus Dyan Ardi Wilogo

Golden Fawkes 2500 HR

Victorianus Dyan Ardi Wilogo
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 152%
Oval-Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 280
Negociações com lucro:
510 (39.84%)
Negociações com perda:
770 (60.16%)
Melhor negociação:
155.70 USD
Pior negociação:
-80.00 USD
Lucro bruto:
9 989.73 USD (560 940 pips)
Perda bruta:
-7 724.07 USD (489 913 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (1 628.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 628.90 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
21.68%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
1.42
Negociações longas:
910 (71.09%)
Negociações curtas:
370 (28.91%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
1.77 USD
Lucro médio:
19.59 USD
Perda média:
-10.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
40 (-148.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 209.96 USD (35)
Crescimento mensal:
166.33%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
364.20 USD
Máximo:
1 591.16 USD (27.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.21% (1 031.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.49% (412.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.PRO 1200
AUDUSD.PRO 43
EURAUD.PRO 37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.PRO 1.8K
AUDUSD.PRO 106
EURAUD.PRO 376
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.PRO 28K
AUDUSD.PRO 7.6K
EURAUD.PRO 36K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +155.70 USD
Pior negociação: -80 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 35
Máximo lucro consecutivo: +1 628.90 USD
Máxima perda consecutiva: -148.07 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Oval-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.07 13:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 04:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.06 20:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.25 18:53
No swaps are charged on the signal account
2025.12.23 03:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 02:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 09:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 09:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Golden Fawkes 2500 HR
30 USD por mês
152%
0
0
USD
2K
USD
11
98%
1 280
39%
100%
1.29
1.77
USD
40%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.