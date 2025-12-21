- Crescimento
Negociações:
1 280
Negociações com lucro:
510 (39.84%)
Negociações com perda:
770 (60.16%)
Melhor negociação:
155.70 USD
Pior negociação:
-80.00 USD
Lucro bruto:
9 989.73 USD (560 940 pips)
Perda bruta:
-7 724.07 USD (489 913 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (1 628.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 628.90 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
21.68%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
1.42
Negociações longas:
910 (71.09%)
Negociações curtas:
370 (28.91%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
1.77 USD
Lucro médio:
19.59 USD
Perda média:
-10.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
40 (-148.07 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 209.96 USD (35)
Crescimento mensal:
166.33%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
364.20 USD
Máximo:
1 591.16 USD (27.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.21% (1 031.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.49% (412.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|1200
|AUDUSD.PRO
|43
|EURAUD.PRO
|37
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.PRO
|1.8K
|AUDUSD.PRO
|106
|EURAUD.PRO
|376
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.PRO
|28K
|AUDUSD.PRO
|7.6K
|EURAUD.PRO
|36K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +155.70 USD
Pior negociação: -80 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 35
Máximo lucro consecutivo: +1 628.90 USD
Máxima perda consecutiva: -148.07 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Oval-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
152%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
11
98%
1 280
39%
100%
1.29
1.77
USD
USD
40%
1:100