トレード:
1 280
利益トレード:
510 (39.84%)
損失トレード:
770 (60.16%)
ベストトレード:
155.70 USD
最悪のトレード:
-80.00 USD
総利益:
9 989.73 USD (560 940 pips)
総損失:
-7 724.07 USD (489 913 pips)
最大連続の勝ち:
29 (1 628.90 USD)
最大連続利益:
1 628.90 USD (29)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
21.68%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
1.42
長いトレード:
910 (71.09%)
短いトレード:
370 (28.91%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
1.77 USD
平均利益:
19.59 USD
平均損失:
-10.03 USD
最大連続の負け:
40 (-148.07 USD)
最大連続損失:
-1 209.96 USD (35)
月間成長:
166.33%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
364.20 USD
最大の:
1 591.16 USD (27.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.21% (1 031.81 USD)
エクイティによる:
20.49% (412.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|1200
|AUDUSD.PRO
|43
|EURAUD.PRO
|37
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.PRO
|1.8K
|AUDUSD.PRO
|106
|EURAUD.PRO
|376
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.PRO
|28K
|AUDUSD.PRO
|7.6K
|EURAUD.PRO
|36K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
ベストトレード: +155.70 USD
最悪のトレード: -80 USD
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 35
最大連続利益: +1 628.90 USD
最大連続損失: -148.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Oval-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
