|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|45
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|4.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Auto Trade EA AUTOXTRADER adalah Expert Advisor (EA) canggih yang dirancang untuk membantu trader dalam melakukan perdagangan otomatis di pasar forex. Dengan algoritma yang telah teruji, EA ini mampu menganalisis pergerakan pasar secara real-time dan mengeksekusi transaksi dengan presisi tinggi berdasarkan parameter yang telah ditentukan.
Fitur unggulan Auto Trade EA AUTOXTRADER meliputi:
-
Strategi trading adaptif dengan manajemen risiko yang optimal.
-
Hidden SL TP secara otomatis dengan RR sangat ketat.
-
Sistem otomatis sepenuhnya tanpa perlu intervensi manual.
-
Kompatibel dengan berbagai pair mata uang utama.
-
Cocok untuk pemula maupun trader berpengalaman.
EA ini telah diuji pada kondisi pasar yang beragam dan memberikan hasil yang konsisten dalam jangka panjang. Dengan menggunakan Auto Trade EA RTP, Anda dapat meningkatkan efisiensi trading dan memaksimalkan potensi profit secara otomatis.
