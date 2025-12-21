SignaleKategorien
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 63%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
40
Gewinntrades:
29 (72.50%)
Verlusttrades:
11 (27.50%)
Bester Trade:
6.60 USD
Schlechtester Trade:
-2.75 USD
Bruttoprofit:
67.29 USD (6 891 pips)
Bruttoverlust:
-12.75 USD (1 201 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (12.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13.86 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.64
Trading-Aktivität:
2.74%
Max deposit load:
32.71%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
19.83
Long-Positionen:
20 (50.00%)
Short-Positionen:
20 (50.00%)
Profit-Faktor:
5.28
Mathematische Gewinnerwartung:
1.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.75 USD (1)
Wachstum pro Monat :
63.21%
Algo-Trading:
45%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.55 USD
Maximaler:
2.75 USD (2.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.49% (2.75 USD)
Kapital:
18.65% (18.65 USD)

Verteilung

  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.60 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.53 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Auto Trade EA AUTOXTRADER adalah Expert Advisor (EA) canggih yang dirancang untuk membantu trader dalam melakukan perdagangan otomatis di pasar forex. Dengan algoritma yang telah teruji, EA ini mampu menganalisis pergerakan pasar secara real-time dan mengeksekusi transaksi dengan presisi tinggi berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

Fitur unggulan Auto Trade EA AUTOXTRADER meliputi:

  • Strategi trading adaptif dengan manajemen risiko yang optimal.

  • Hidden SL TP secara otomatis dengan RR sangat ketat.

  • Sistem otomatis sepenuhnya tanpa perlu intervensi manual.

  • Kompatibel dengan berbagai pair mata uang utama.

  • Cocok untuk pemula maupun trader berpengalaman.

EA ini telah diuji pada kondisi pasar yang beragam dan memberikan hasil yang konsisten dalam jangka panjang. Dengan menggunakan Auto Trade EA RTP, Anda dapat meningkatkan efisiensi trading dan memaksimalkan potensi profit secara otomatis.


Keine Bewertungen
2025.12.25 23:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.25 23:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 14:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 18:44
Share of trading days is too low
2025.12.22 18:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 17:41
Share of trading days is too low
2025.12.22 17:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.21 05:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 05:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 05:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.21 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 05:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
