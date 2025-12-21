СигналыРазделы
Alwan Irawan St

AutoXtradeBanten

Alwan Irawan St
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 47%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
23 (69.69%)
Убыточных трейдов:
10 (30.30%)
Лучший трейд:
5.09 USD
Худший трейд:
-2.75 USD
Общая прибыль:
52.75 USD (5 404 pips)
Общий убыток:
-11.27 USD (1 060 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (12.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.86 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
5.17%
Макс. загрузка депозита:
32.71%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
13 минут
Фактор восстановления:
15.08
Длинных трейдов:
20 (60.61%)
Коротких трейдов:
13 (39.39%)
Профит фактор:
4.68
Мат. ожидание:
1.26 USD
Средняя прибыль:
2.29 USD
Средний убыток:
-1.13 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.75 USD (1)
Прирост в месяц:
47.17%
Алготрейдинг:
45%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.55 USD
Максимальная:
2.75 USD (2.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.49% (2.75 USD)
По эквити:
18.65% (18.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 41
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 4.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.09 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +12.04 USD
Макс. убыток в серии: -1.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Auto Trade EA AUTOXTRADER adalah Expert Advisor (EA) canggih yang dirancang untuk membantu trader dalam melakukan perdagangan otomatis di pasar forex. Dengan algoritma yang telah teruji, EA ini mampu menganalisis pergerakan pasar secara real-time dan mengeksekusi transaksi dengan presisi tinggi berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

Fitur unggulan Auto Trade EA AUTOXTRADER meliputi:

  • Strategi trading adaptif dengan manajemen risiko yang optimal.

  • Hidden SL TP secara otomatis dengan RR sangat ketat.

  • Sistem otomatis sepenuhnya tanpa perlu intervensi manual.

  • Kompatibel dengan berbagai pair mata uang utama.

  • Cocok untuk pemula maupun trader berpengalaman.

EA ini telah diuji pada kondisi pasar yang beragam dan memberikan hasil yang konsisten dalam jangka panjang. Dengan menggunakan Auto Trade EA RTP, Anda dapat meningkatkan efisiensi trading dan memaksimalkan potensi profit secara otomatis.


Нет отзывов
2025.12.24 14:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 20:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 18:44
Share of trading days is too low
2025.12.22 18:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 17:41
Share of trading days is too low
2025.12.22 17:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.21 05:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 05:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 05:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.21 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 05:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
