交易:
53
盈利交易:
53 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
1.78 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
37.02 USD (5 318 pips)
毛利亏损:
-0.72 USD
最大连续赢利:
53 (37.02 USD)
最大连续盈利:
37.02 USD (53)
夏普比率:
1.69
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
19.04%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
72
平均持有时间:
4 小时
采收率:
363.00
长期交易:
22 (41.51%)
短期交易:
31 (58.49%)
利润因子:
51.42
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
0.70 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
12.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
0.10 USD (0.03%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
13.90% (46.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD
|16
|AUDJPY
|11
|EURJPY
|10
|CADCHF
|4
|AUDCAD
|3
|CHFJPY
|2
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|2
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|AUDCHF
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD
|11
|AUDJPY
|7
|EURJPY
|6
|CADCHF
|2
|AUDCAD
|1
|CHFJPY
|4
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|AUDCHF
|1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD
|1.5K
|AUDJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.1K
|CADCHF
|161
|AUDCAD
|111
|CHFJPY
|562
|GBPCAD
|345
|NZDJPY
|194
|EURGBP
|51
|EURCHF
|90
|AUDCHF
|78
最好交易: +1.78 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 53
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +37.02 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
Bybit-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-MT5
|0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 7
StriforLLC-Live
|0.00 × 3
Exness-MT5Real12
|0.00 × 12
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 316
ICTrading-MT5-4
|0.46 × 41
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 16
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
RoboForex-ECN
|0.83 × 917
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 270
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
Exness-MT5Real7
|1.94 × 18
FXCC1-Trade
|2.67 × 3
Alpari-MT5
|3.50 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
Ava-Real 1-MT5
|5.25 × 4
OANDA-Live-1
|5.75 × 124
STARTRADERINTL-Live
|6.00 × 2
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 2
FxPro-MT5
|6.33 × 3
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
12%
0
0
USD
USD
336
USD
USD
1
100%
53
100%
100%
51.41
0.70
USD
USD
14%
1:300