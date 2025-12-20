SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BG9
Vojtech Dubina

BG9

Vojtech Dubina
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 16%
RoboForex-ECN
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
67
Gewinntrades:
67 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
1.78 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
47.17 USD (6 624 pips)
Bruttoverlust:
-0.86 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
67 (47.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
47.17 USD (67)
Sharpe Ratio:
1.77
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
26.69%
Letzter Trade:
24 Minuten
Trades pro Woche:
79
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
463.10
Long-Positionen:
27 (40.30%)
Short-Positionen:
40 (59.70%)
Profit-Faktor:
54.85
Mathematische Gewinnerwartung:
0.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
15.50%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
0.10 USD (0.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
20.13% (68.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURCAD 18
AUDJPY 11
EURJPY 10
CADCHF 8
AUDCAD 6
CHFJPY 2
GBPCAD 2
NZDJPY 2
GBPAUD 2
EURGBP 1
EURCHF 1
AUDCHF 1
NZDCAD 1
NZDCHF 1
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCAD 13
AUDJPY 7
EURJPY 6
CADCHF 5
AUDCAD 1
CHFJPY 4
GBPCAD 2
NZDJPY 1
GBPAUD 1
EURGBP 1
EURCHF 1
AUDCHF 1
NZDCAD 1
NZDCHF 1
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCAD 1.8K
AUDJPY 1.2K
EURJPY 1.1K
CADCHF 418
AUDCAD 294
CHFJPY 562
GBPCAD 345
NZDJPY 194
GBPAUD 248
EURGBP 51
EURCHF 90
AUDCHF 78
NZDCAD 107
NZDCHF 80
USDCAD 104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.78 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 67
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 3
ICMarkets-MT5
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.17 × 6
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
RoboForex-ECN
0.85 × 1535
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 766
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
FXCC1-Trade
1.33 × 6
PUPrime-Live2
1.55 × 319
VantageInternational-Live 7
1.57 × 148
STARTRADERFinancial-Live
1.60 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.60 × 719
FPMarkets-Live
1.64 × 11
ICTrading-MT5-4
1.70 × 88
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
GoMarkets-Live
1.98 × 253
VantageInternational-Live 4
2.00 × 1
Opogroup-Server1
2.15 × 47
noch 91 ...
Keine Bewertungen
2025.12.23 08:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 14:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
Share of trading days is too low
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 02:26
Share of trading days is too low
2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 01:26
Share of trading days is too low
2025.12.22 01:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.20 20:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 20:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 20:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.20 20:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 20:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BG9
30 USD pro Monat
16%
0
0
USD
351
USD
2
94%
67
100%
100%
54.84
0.70
USD
20%
1:300
Kopieren

