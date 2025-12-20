- 자본
- 축소
트레이드:
172
이익 거래:
169 (98.25%)
손실 거래:
3 (1.74%)
최고의 거래:
3.06 USD
최악의 거래:
-0.23 USD
총 수익:
138.38 USD (19 930 pips)
총 손실:
-2.41 USD
연속 최대 이익:
94 (67.21 USD)
연속 최대 이익:
67.21 USD (94)
샤프 비율:
1.50
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
31.26%
최근 거래:
35 분 전
주별 거래 수:
107
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
591.17
롱(주식매수):
68 (39.53%)
숏(주식차입매도):
104 (60.47%)
수익 요인:
57.42
기대수익:
0.79 USD
평균 이익:
0.82 USD
평균 손실:
-0.80 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.23 USD)
연속 최대 손실:
-0.23 USD (1)
월별 성장률:
45.39%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
0.23 USD (0.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.05% (0.17 USD)
자본금별:
31.79% (138.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCAD
|28
|GBPNZD
|27
|AUDCAD
|16
|EURJPY
|15
|AUDJPY
|14
|CADCHF
|11
|CHFJPY
|10
|USDCHF
|10
|GBPAUD
|7
|AUDUSD
|7
|GBPCAD
|5
|NZDUSD
|5
|EURGBP
|4
|NZDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|NZDCAD
|2
|EURCHF
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|1
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCAD
|19
|GBPNZD
|23
|AUDCAD
|6
|EURJPY
|10
|AUDJPY
|8
|CADCHF
|6
|CHFJPY
|21
|USDCHF
|10
|GBPAUD
|6
|AUDUSD
|5
|GBPCAD
|5
|NZDUSD
|4
|EURGBP
|1
|NZDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|NZDCAD
|1
|EURCHF
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|1
|USDCAD
|1
|GBPCHF
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCAD
|2.9K
|GBPNZD
|4.1K
|AUDCAD
|971
|EURJPY
|1.6K
|AUDJPY
|1.4K
|CADCHF
|578
|CHFJPY
|3.3K
|USDCHF
|909
|GBPAUD
|893
|AUDUSD
|539
|GBPCAD
|732
|NZDUSD
|378
|EURGBP
|273
|NZDJPY
|312
|GBPUSD
|260
|NZDCAD
|170
|EURCHF
|90
|AUDCHF
|78
|NZDCHF
|80
|USDCAD
|104
|GBPCHF
|190
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.06 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 94
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +67.21 USD
연속 최대 손실: -0.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.08 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.24 × 21
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.78 × 2215
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 1474
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.33 × 104
|
FXCC1-Trade
|1.33 × 6
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
|
Alpari-Real01
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 292
|
VantageInternational-Live 15
|2.12 × 17
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
45%
0
0
USD
USD
436
USD
USD
3
100%
172
98%
100%
57.41
0.79
USD
USD
32%
1:300