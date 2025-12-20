- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
56
利益トレード:
56 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
1.78 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
38.74 USD (5 553 pips)
総損失:
-0.76 USD
最大連続の勝ち:
56 (38.74 USD)
最大連続利益:
38.74 USD (56)
シャープレシオ:
1.67
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
23.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
76
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
379.80
長いトレード:
22 (39.29%)
短いトレード:
34 (60.71%)
プロフィットファクター:
50.97
期待されたペイオフ:
0.69 USD
平均利益:
0.69 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
12.73%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
0.10 USD (0.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
18.64% (62.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCAD
|16
|AUDJPY
|11
|EURJPY
|10
|CADCHF
|5
|AUDCAD
|4
|CHFJPY
|2
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|2
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCAD
|11
|AUDJPY
|7
|EURJPY
|6
|CADCHF
|3
|AUDCAD
|1
|CHFJPY
|4
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCAD
|1.5K
|AUDJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.1K
|CADCHF
|242
|AUDCAD
|158
|CHFJPY
|562
|GBPCAD
|345
|NZDJPY
|194
|EURGBP
|51
|EURCHF
|90
|AUDCHF
|78
|NZDCAD
|107
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.78 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 56
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +38.74 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 9
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 3
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.46 × 41
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.87 × 1432
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|1.13 × 634
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
PUPrime-Live2
|1.54 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.61 × 707
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.98 × 247
|
FXCC1-Trade
|2.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|2.21 × 43
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
