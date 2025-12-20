- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
53 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
1.78 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
37.02 USD (5 318 pips)
Общий убыток:
-0.72 USD
Макс. серия выигрышей:
53 (37.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.02 USD (53)
Коэффициент Шарпа:
1.69
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
19.04%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
72
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
363.00
Длинных трейдов:
22 (41.51%)
Коротких трейдов:
31 (58.49%)
Профит фактор:
51.42
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
0.70 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
12.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
0.10 USD (0.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
13.90% (46.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD
|16
|AUDJPY
|11
|EURJPY
|10
|CADCHF
|4
|AUDCAD
|3
|CHFJPY
|2
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|2
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD
|11
|AUDJPY
|7
|EURJPY
|6
|CADCHF
|2
|AUDCAD
|1
|CHFJPY
|4
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|AUDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD
|1.5K
|AUDJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.1K
|CADCHF
|161
|AUDCAD
|111
|CHFJPY
|562
|GBPCAD
|345
|NZDJPY
|194
|EURGBP
|51
|EURCHF
|90
|AUDCHF
|78
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.78 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 53
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +37.02 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 7
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 12
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.27 × 15
|
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 316
|
ICTrading-MT5-4
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 16
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.83 × 917
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 270
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|1.94 × 18
|
FXCC1-Trade
|2.67 × 3
|
Alpari-MT5
|3.50 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.89 × 123
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.83 × 12
|
Ava-Real 1-MT5
|5.25 × 4
|
OANDA-Live-1
|5.75 × 124
|
STARTRADERINTL-Live
|6.00 × 2
|
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 2
|
FxPro-MT5
|6.33 × 3
еще 24...
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
USD
336
USD
USD
1
100%
53
100%
100%
51.41
0.70
USD
USD
14%
1:300