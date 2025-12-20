- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
56 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
1.78 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
38.74 USD (5 553 pips)
Perda bruta:
-0.76 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
56 (38.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.74 USD (56)
Índice de Sharpe:
1.67
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
23.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
76
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
379.80
Negociações longas:
22 (39.29%)
Negociações curtas:
34 (60.71%)
Fator de lucro:
50.97
Valor esperado:
0.69 USD
Lucro médio:
0.69 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
12.73%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
0.10 USD (0.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.64% (62.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCAD
|16
|AUDJPY
|11
|EURJPY
|10
|CADCHF
|5
|AUDCAD
|4
|CHFJPY
|2
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|2
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCAD
|11
|AUDJPY
|7
|EURJPY
|6
|CADCHF
|3
|AUDCAD
|1
|CHFJPY
|4
|GBPCAD
|2
|NZDJPY
|1
|EURGBP
|1
|EURCHF
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCAD
|1.5K
|AUDJPY
|1.2K
|EURJPY
|1.1K
|CADCHF
|242
|AUDCAD
|158
|CHFJPY
|562
|GBPCAD
|345
|NZDJPY
|194
|EURGBP
|51
|EURCHF
|90
|AUDCHF
|78
|NZDCAD
|107
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.78 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 56
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +38.74 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 9
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 3
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ICTrading-MT5-4
|0.46 × 41
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.87 × 1432
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|1.13 × 634
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
PUPrime-Live2
|1.54 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.61 × 707
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.98 × 247
|
FXCC1-Trade
|2.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|2.21 × 43
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
13%
0
0
USD
USD
338
USD
USD
1
100%
56
100%
100%
50.97
0.69
USD
USD
19%
1:300