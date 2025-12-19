- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
10 (58.82%)
亏损交易:
7 (41.18%)
最好交易:
6.43 USD
最差交易:
-10.44 USD
毛利:
25.67 USD (2 758 pips)
毛利亏损:
-31.59 USD (2 604 pips)
最大连续赢利:
4 (3.64 USD)
最大连续盈利:
17.84 USD (3)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
24.08%
最大入金加载:
88.39%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
58 分钟
采收率:
-0.19
长期交易:
13 (76.47%)
短期交易:
4 (23.53%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-0.35 USD
平均利润:
2.57 USD
平均损失:
-4.51 USD
最大连续失误:
3 (-29.85 USD)
最大连续亏损:
-29.85 USD (3)
每月增长:
-5.01%
算法交易:
58%
结余跌幅:
绝对:
23.76 USD
最大值:
30.69 USD (24.54%)
相对跌幅:
结余:
24.52% (30.67 USD)
净值:
16.40% (20.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|.USTECHCash
|-6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|.USTECHCash
|154
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.43 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +3.64 USD
最大连续亏损: -29.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Simple showcase account, where I am trying to compound on a very small account.
