信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Deductive Trader Showcase account
Florian Leonhard Schaal

Deductive Trader Showcase account

Florian Leonhard Schaal
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2025 -5%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
17
盈利交易:
10 (58.82%)
亏损交易:
7 (41.18%)
最好交易:
6.43 USD
最差交易:
-10.44 USD
毛利:
25.67 USD (2 758 pips)
毛利亏损:
-31.59 USD (2 604 pips)
最大连续赢利:
4 (3.64 USD)
最大连续盈利:
17.84 USD (3)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
24.08%
最大入金加载:
88.39%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
58 分钟
采收率:
-0.19
长期交易:
13 (76.47%)
短期交易:
4 (23.53%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-0.35 USD
平均利润:
2.57 USD
平均损失:
-4.51 USD
最大连续失误:
3 (-29.85 USD)
最大连续亏损:
-29.85 USD (3)
每月增长:
-5.01%
算法交易:
58%
结余跌幅:
绝对:
23.76 USD
最大值:
30.69 USD (24.54%)
相对跌幅:
结余:
24.52% (30.67 USD)
净值:
16.40% (20.38 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
.USTECHCash 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
.USTECHCash -6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
.USTECHCash 154
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.43 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +3.64 USD
最大连续亏损: -29.85 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Simple showcase account, where I am trying to compound on a very small account. 
没有评论
2025.12.22 19:44
Share of trading days is too low
2025.12.22 19:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 19:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 18:44
Share of trading days is too low
2025.12.22 18:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 18:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 17:41
Share of trading days is too low
2025.12.22 17:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 13:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
