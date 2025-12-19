- Wachstum
Trades insgesamt:
22
Gewinntrades:
14 (63.63%)
Verlusttrades:
8 (36.36%)
Bester Trade:
6.94 USD
Schlechtester Trade:
-10.44 USD
Bruttoprofit:
35.38 USD (3 278 pips)
Bruttoverlust:
-33.13 USD (2 703 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (24.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.78 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
9.61%
Max deposit load:
88.39%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.07
Long-Positionen:
16 (72.73%)
Short-Positionen:
6 (27.27%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-29.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-29.85 USD (3)
Wachstum pro Monat :
1.92%
Algo-Trading:
59%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
23.76 USD
Maximaler:
30.69 USD (24.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.52% (30.67 USD)
Kapital:
16.40% (20.38 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|20
|EURGBP
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|.USTECHCash
|1
|EURGBP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|.USTECHCash
|490
|EURGBP
|85
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.20 × 216
|
ICMarketsSC-MT5
|0.31 × 61
|
ICTrading-MT5-4
|0.36 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.45 × 89
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.50 × 10
|
ClonTrader-Live
|2.80 × 10
|
OANDA-Live-1
|3.05 × 41
|
RoboForex-Pro
|4.29 × 107
|
Ava-Real 1-MT5
|4.50 × 2
|
Swissquote-Server
|5.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|6.00 × 2
|
BabilFinancial-LIVE
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|6.25 × 12
|
FxPro-MT5
|7.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|8.00 × 1
|
Weltrade-Real
|8.19 × 16
Simple showcase account, where I am trying to compound on a very small account.
