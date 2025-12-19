- Incremento
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
10 (58.82%)
Transacciones Irrentables:
7 (41.18%)
Mejor transacción:
6.43 USD
Peor transacción:
-10.44 USD
Beneficio Bruto:
25.67 USD (2 758 pips)
Pérdidas Brutas:
-31.59 USD (2 604 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (3.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17.84 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
24.08%
Carga máxima del depósito:
88.39%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
58 minutos
Factor de Recuperación:
-0.19
Transacciones Largas:
13 (76.47%)
Transacciones Cortas:
4 (23.53%)
Factor de Beneficio:
0.81
Beneficio Esperado:
-0.35 USD
Beneficio medio:
2.57 USD
Pérdidas medias:
-4.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-29.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-29.85 USD (3)
Crecimiento al mes:
-5.01%
Trading algorítmico:
58%
Reducción de balance:
Absoluto:
23.76 USD
Máxima:
30.69 USD (24.54%)
Reducción relativa:
De balance:
24.52% (30.67 USD)
De fondos:
16.40% (20.38 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|.USTECHCash
|-6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|.USTECHCash
|154
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Mejor transacción: +6.43 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +3.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29.85 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Simple showcase account, where I am trying to compound on a very small account.
