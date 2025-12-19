シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Deductive Trader Showcase account
Florian Leonhard Schaal

Deductive Trader Showcase account

Florian Leonhard Schaal
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -5%
RoboForex-ECN
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
10 (58.82%)
損失トレード:
7 (41.18%)
ベストトレード:
6.43 USD
最悪のトレード:
-10.44 USD
総利益:
25.67 USD (2 758 pips)
総損失:
-31.59 USD (2 604 pips)
最大連続の勝ち:
4 (3.64 USD)
最大連続利益:
17.84 USD (3)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
24.08%
最大入金額:
88.39%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
58 分
リカバリーファクター:
-0.19
長いトレード:
13 (76.47%)
短いトレード:
4 (23.53%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-0.35 USD
平均利益:
2.57 USD
平均損失:
-4.51 USD
最大連続の負け:
3 (-29.85 USD)
最大連続損失:
-29.85 USD (3)
月間成長:
-5.01%
アルゴリズム取引:
58%
残高によるドローダウン:
絶対:
23.76 USD
最大の:
30.69 USD (24.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.52% (30.67 USD)
エクイティによる:
16.40% (20.38 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
.USTECHCash 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
.USTECHCash -6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
.USTECHCash 154
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.43 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +3.64 USD
最大連続損失: -29.85 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Simple showcase account, where I am trying to compound on a very small account. 
レビューなし
2025.12.22 19:44
Share of trading days is too low
2025.12.22 19:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 19:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 18:44
Share of trading days is too low
2025.12.22 18:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 18:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 17:41
Share of trading days is too low
2025.12.22 17:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 13:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Deductive Trader Showcase account
49 USD/月
-5%
0
0
USD
112
USD
1
58%
17
58%
24%
0.81
-0.35
USD
25%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください