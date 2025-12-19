- 成長
トレード:
17
利益トレード:
10 (58.82%)
損失トレード:
7 (41.18%)
ベストトレード:
6.43 USD
最悪のトレード:
-10.44 USD
総利益:
25.67 USD (2 758 pips)
総損失:
-31.59 USD (2 604 pips)
最大連続の勝ち:
4 (3.64 USD)
最大連続利益:
17.84 USD (3)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
24.08%
最大入金額:
88.39%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
58 分
リカバリーファクター:
-0.19
長いトレード:
13 (76.47%)
短いトレード:
4 (23.53%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-0.35 USD
平均利益:
2.57 USD
平均損失:
-4.51 USD
最大連続の負け:
3 (-29.85 USD)
最大連続損失:
-29.85 USD (3)
月間成長:
-5.01%
アルゴリズム取引:
58%
残高によるドローダウン:
絶対:
23.76 USD
最大の:
30.69 USD (24.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.52% (30.67 USD)
エクイティによる:
16.40% (20.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|.USTECHCash
|-6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|.USTECHCash
|154
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.43 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +3.64 USD
最大連続損失: -29.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Simple showcase account, where I am trying to compound on a very small account.
