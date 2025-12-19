- Crescimento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
10 (58.82%)
Negociações com perda:
7 (41.18%)
Melhor negociação:
6.43 USD
Pior negociação:
-10.44 USD
Lucro bruto:
25.67 USD (2 758 pips)
Perda bruta:
-31.59 USD (2 604 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (3.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17.84 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
24.08%
Depósito máximo carregado:
88.39%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
58 minutos
Fator de recuperação:
-0.19
Negociações longas:
13 (76.47%)
Negociações curtas:
4 (23.53%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-0.35 USD
Lucro médio:
2.57 USD
Perda média:
-4.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-29.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-29.85 USD (3)
Crescimento mensal:
-5.01%
Algotrading:
58%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
23.76 USD
Máximo:
30.69 USD (24.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.52% (30.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.40% (20.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|.USTECHCash
|-6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|.USTECHCash
|154
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Simple showcase account, where I am trying to compound on a very small account.
