СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Deductive Trader Showcase account
Florian Leonhard Schaal

Deductive Trader Showcase account

Florian Leonhard Schaal
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2025 -5%
RoboForex-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
10 (58.82%)
Убыточных трейдов:
7 (41.18%)
Лучший трейд:
6.43 USD
Худший трейд:
-10.44 USD
Общая прибыль:
25.67 USD (2 758 pips)
Общий убыток:
-31.59 USD (2 604 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (3.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.84 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
24.08%
Макс. загрузка депозита:
88.39%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
58 минут
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
13 (76.47%)
Коротких трейдов:
4 (23.53%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-0.35 USD
Средняя прибыль:
2.57 USD
Средний убыток:
-4.51 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-29.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.85 USD (3)
Прирост в месяц:
-5.01%
Алготрейдинг:
58%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.76 USD
Максимальная:
30.69 USD (24.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.52% (30.67 USD)
По эквити:
16.40% (20.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.USTECHCash 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.USTECHCash -6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.USTECHCash 154
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.43 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3.64 USD
Макс. убыток в серии: -29.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Simple showcase account, where I am trying to compound on a very small account. 
Нет отзывов
2025.12.22 19:44
Share of trading days is too low
2025.12.22 19:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 19:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 18:44
Share of trading days is too low
2025.12.22 18:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 18:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 17:41
Share of trading days is too low
2025.12.22 17:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.22 13:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 17:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 17:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 17:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Deductive Trader Showcase account
49 USD в месяц
-5%
0
0
USD
112
USD
1
58%
17
58%
24%
0.81
-0.35
USD
25%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.