Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
10 (58.82%)
Убыточных трейдов:
7 (41.18%)
Лучший трейд:
6.43 USD
Худший трейд:
-10.44 USD
Общая прибыль:
25.67 USD (2 758 pips)
Общий убыток:
-31.59 USD (2 604 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (3.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.84 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
24.08%
Макс. загрузка депозита:
88.39%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
58 минут
Фактор восстановления:
-0.19
Длинных трейдов:
13 (76.47%)
Коротких трейдов:
4 (23.53%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-0.35 USD
Средняя прибыль:
2.57 USD
Средний убыток:
-4.51 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-29.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.85 USD (3)
Прирост в месяц:
-5.01%
Алготрейдинг:
58%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
23.76 USD
Максимальная:
30.69 USD (24.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.52% (30.67 USD)
По эквити:
16.40% (20.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.USTECHCash
|-6
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.USTECHCash
|154
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Лучший трейд: +6.43 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3.64 USD
Макс. убыток в серии: -29.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Simple showcase account, where I am trying to compound on a very small account.
