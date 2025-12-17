- 成长
交易:
29
盈利交易:
25 (86.20%)
亏损交易:
4 (13.79%)
最好交易:
19.67 USD
最差交易:
-52.54 USD
毛利:
67.88 USD (61 662 pips)
毛利亏损:
-66.40 USD (31 939 pips)
最大连续赢利:
20 (31.64 USD)
最大连续盈利:
33.67 USD (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
6.15%
最大入金加载:
41.18%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
18 分钟
采收率:
0.03
长期交易:
21 (72.41%)
短期交易:
8 (27.59%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.05 USD
平均利润:
2.72 USD
平均损失:
-16.60 USD
最大连续失误:
2 (-8.11 USD)
最大连续亏损:
-52.54 USD (1)
每月增长:
1.48%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
22.86 USD
最大值:
52.89 USD (40.68%)
相对跌幅:
结余:
40.62% (52.82 USD)
净值:
32.94% (42.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|BTCUSD
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5
|BTCUSD
|-3
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|44K
|BTCUSD
|-15K
|EURUSD
|2
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.67 USD
最差交易: -53 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +31.64 USD
最大连续亏损: -8.11 USD
I'm a disciplined trader with a focus on Forex, XAUUSD, and major pairs, using a data-driven strategy that prioritizes capital preservation and consistent growth.
Risk-Managed Entries
Strict Stop-Loss Rules
Steady Monthly ROI Target: 8–15%
Low Drawdown | Transparent Performance
Suitable for both beginners and seasoned investors
Whether you're looking for steady passive income or diversifying your portfolio, my strategy offers the perfect blend of stability and profitability.
Copy me today and let your money work smarter.
