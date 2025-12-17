СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TKtraydez
Tokunbo Greatpath Adebowale

TKtraydez

Tokunbo Greatpath Adebowale
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
EGlobalTrade-Classic
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
25 (86.20%)
Убыточных трейдов:
4 (13.79%)
Лучший трейд:
19.67 USD
Худший трейд:
-52.54 USD
Общая прибыль:
67.88 USD (61 662 pips)
Общий убыток:
-66.40 USD (31 939 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (31.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.67 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
6.15%
Макс. загрузка депозита:
41.18%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
21 (72.41%)
Коротких трейдов:
8 (27.59%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.05 USD
Средняя прибыль:
2.72 USD
Средний убыток:
-16.60 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-52.54 USD (1)
Прирост в месяц:
1.48%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.86 USD
Максимальная:
52.89 USD (40.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.62% (52.82 USD)
По эквити:
32.94% (42.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 27
BTCUSD 1
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5
BTCUSD -3
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 44K
BTCUSD -15K
EURUSD 2
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.67 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +31.64 USD
Макс. убыток в серии: -8.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.07 × 299
ThreeTrader-Live
0.48 × 48
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

I'm a disciplined trader with a focus on Forex, XAUUSD, and major pairs, using a data-driven strategy that prioritizes capital preservation and consistent growth.

 Risk-Managed Entries
 Strict Stop-Loss Rules
 Steady Monthly ROI Target: 8–15%
 Low Drawdown | Transparent Performance
 Suitable for both beginners and seasoned investors

Whether you're looking for steady passive income or diversifying your portfolio, my strategy offers the perfect blend of stability and profitability.

 Copy me today and let your money work smarter.


Нет отзывов
2025.12.18 10:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 09:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TKtraydez
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
101
USD
3
0%
29
86%
6%
1.02
0.05
USD
41%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.