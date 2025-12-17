- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|BTCUSD
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5
|BTCUSD
|-3
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|44K
|BTCUSD
|-15K
|EURUSD
|2
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.07 × 299
|
ThreeTrader-Live
|0.48 × 48
I'm a disciplined trader with a focus on Forex, XAUUSD, and major pairs, using a data-driven strategy that prioritizes capital preservation and consistent growth.
Risk-Managed Entries
Strict Stop-Loss Rules
Steady Monthly ROI Target: 8–15%
Low Drawdown | Transparent Performance
Suitable for both beginners and seasoned investors
Whether you're looking for steady passive income or diversifying your portfolio, my strategy offers the perfect blend of stability and profitability.
Copy me today and let your money work smarter.
USD
USD
USD