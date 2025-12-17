SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TKtraydez
Tokunbo Greatpath Adebowale

TKtraydez

Tokunbo Greatpath Adebowale
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
18 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
6.42 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
28.72 USD (23 857 pips)
Brüt zarar:
-1.47 USD
Maksimum ardışık kazanç:
18 (28.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.72 USD (18)
Sharpe oranı:
1.31
Alım-satım etkinliği:
4.08%
Maks. mevduat yükü:
7.42%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
97.32
Alış işlemleri:
14 (77.78%)
Satış işlemleri:
4 (22.22%)
Kâr faktörü:
19.54
Beklenen getiri:
1.60 USD
Ortalama kâr:
1.60 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
27.25%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
0.28 USD (0.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
4.15% (5.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 24K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.42 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +28.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
I'm a disciplined trader with a focus on Forex, XAUUSD, and major pairs, using a data-driven strategy that prioritizes capital preservation and consistent growth.

 Risk-Managed Entries
 Strict Stop-Loss Rules
 Steady Monthly ROI Target: 8–15%
 Low Drawdown | Transparent Performance
 Suitable for both beginners and seasoned investors

Whether you're looking for steady passive income or diversifying your portfolio, my strategy offers the perfect blend of stability and profitability.

 Copy me today and let your money work smarter.


İnceleme yok
2025.12.18 10:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 09:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
