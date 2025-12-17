- 成长
交易:
190
盈利交易:
96 (50.52%)
亏损交易:
94 (49.47%)
最好交易:
116.55 USD
最差交易:
-31.72 USD
毛利:
400.40 USD (23 938 pips)
毛利亏损:
-335.09 USD (22 017 pips)
最大连续赢利:
15 (13.89 USD)
最大连续盈利:
146.90 USD (8)
夏普比率:
0.04
交易活动:
97.82%
最大入金加载:
84.35%
最近交易:
15 几分钟前
每周交易:
175
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.29
长期交易:
93 (48.95%)
短期交易:
97 (51.05%)
利润因子:
1.19
预期回报:
0.34 USD
平均利润:
4.17 USD
平均损失:
-3.56 USD
最大连续失误:
12 (-73.49 USD)
最大连续亏损:
-73.49 USD (12)
每月增长:
6.52%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
12.65 USD
最大值:
223.71 USD (18.44%)
相对跌幅:
结余:
18.44% (223.71 USD)
净值:
13.53% (134.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|45
|USDCAD
|42
|GBPUSD
|33
|EURCAD
|32
|EURGBP
|23
|XAUUSD
|15
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|33
|USDCAD
|-96
|GBPUSD
|-58
|EURCAD
|-1
|EURGBP
|8
|XAUUSD
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|543
|USDCAD
|-8K
|GBPUSD
|-3.3K
|EURCAD
|79
|EURGBP
|674
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
最好交易: +116.55 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +13.89 USD
最大连续亏损: -73.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.39 × 8129
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|2.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.55 × 296
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.58 × 24
|
BlueberryMarkets-Live
|4.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|4.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|4.50 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|9.22 × 9
|
RoboForex-ProCent-3
|12.60 × 10
