トレード:
223
利益トレード:
120 (53.81%)
損失トレード:
103 (46.19%)
ベストトレード:
116.55 USD
最悪のトレード:
-37.88 USD
総利益:
476.11 USD (28 138 pips)
総損失:
-425.63 USD (30 829 pips)
最大連続の勝ち:
15 (13.89 USD)
最大連続利益:
146.90 USD (8)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
97.82%
最大入金額:
84.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
157
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.23
長いトレード:
105 (47.09%)
短いトレード:
118 (52.91%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.23 USD
平均利益:
3.97 USD
平均損失:
-4.13 USD
最大連続の負け:
12 (-73.49 USD)
最大連続損失:
-75.62 USD (2)
月間成長:
5.04%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.65 USD
最大の:
223.71 USD (18.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.44% (223.71 USD)
エクイティによる:
13.53% (134.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|54
|USDCAD
|47
|GBPUSD
|37
|EURCAD
|37
|EURGBP
|29
|XAUUSD
|19
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|65
|USDCAD
|-91
|GBPUSD
|-57
|EURCAD
|5
|EURGBP
|12
|XAUUSD
|116
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.3K
|USDCAD
|-7.9K
|GBPUSD
|-3.2K
|EURCAD
|562
|EURGBP
|1K
|XAUUSD
|5.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
ベストトレード: +116.55 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +13.89 USD
最大連続損失: -73.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.39 × 8129
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|2.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.55 × 296
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.58 × 24
|
BlueberryMarkets-Live
|4.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|4.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|4.50 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|9.22 × 9
|
RoboForex-ProCent-3
|12.60 × 10
