シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BVI IntraDay MultiTrade System
Vladimir Tsyrulnik

BVI IntraDay MultiTrade System

Vladimir Tsyrulnik
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
223
利益トレード:
120 (53.81%)
損失トレード:
103 (46.19%)
ベストトレード:
116.55 USD
最悪のトレード:
-37.88 USD
総利益:
476.11 USD (28 138 pips)
総損失:
-425.63 USD (30 829 pips)
最大連続の勝ち:
15 (13.89 USD)
最大連続利益:
146.90 USD (8)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
97.82%
最大入金額:
84.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
157
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.23
長いトレード:
105 (47.09%)
短いトレード:
118 (52.91%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
0.23 USD
平均利益:
3.97 USD
平均損失:
-4.13 USD
最大連続の負け:
12 (-73.49 USD)
最大連続損失:
-75.62 USD (2)
月間成長:
5.04%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
12.65 USD
最大の:
223.71 USD (18.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.44% (223.71 USD)
エクイティによる:
13.53% (134.14 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 54
USDCAD 47
GBPUSD 37
EURCAD 37
EURGBP 29
XAUUSD 19
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 65
USDCAD -91
GBPUSD -57
EURCAD 5
EURGBP 12
XAUUSD 116
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 1.3K
USDCAD -7.9K
GBPUSD -3.2K
EURCAD 562
EURGBP 1K
XAUUSD 5.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +116.55 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +13.89 USD
最大連続損失: -73.49 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live23
0.33 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.39 × 8129
ForexClub-MT4 Market Real Server
2.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
2.55 × 296
AdmiralMarkets-Live3
3.58 × 24
BlueberryMarkets-Live
4.00 × 2
VantageInternational-Live 12
4.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
4.50 × 2
OneFinancialMarkets-US11-Live
9.22 × 9
RoboForex-ProCent-3
12.60 × 10
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.19 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 04:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 04:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 03:00
Share of trading days is too low
2025.12.18 03:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 21:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 21:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 07:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 07:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
BVI IntraDay MultiTrade System
100 USD/月
5%
0
0
USD
1.1K
USD
2
93%
223
53%
98%
1.11
0.23
USD
18%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください