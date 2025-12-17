- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
223
Transacciones Rentables:
120 (53.81%)
Transacciones Irrentables:
103 (46.19%)
Mejor transacción:
116.55 USD
Peor transacción:
-37.88 USD
Beneficio Bruto:
476.11 USD (28 138 pips)
Pérdidas Brutas:
-425.63 USD (30 829 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (13.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
146.90 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
97.82%
Carga máxima del depósito:
84.35%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
157
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.23
Transacciones Largas:
105 (47.09%)
Transacciones Cortas:
118 (52.91%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.23 USD
Beneficio medio:
3.97 USD
Pérdidas medias:
-4.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-73.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-75.62 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.04%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
12.65 USD
Máxima:
223.71 USD (18.44%)
Reducción relativa:
De balance:
18.44% (223.71 USD)
De fondos:
13.53% (134.14 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|54
|USDCAD
|47
|GBPUSD
|37
|EURCAD
|37
|EURGBP
|29
|XAUUSD
|19
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|65
|USDCAD
|-91
|GBPUSD
|-57
|EURCAD
|5
|EURGBP
|12
|XAUUSD
|116
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.3K
|USDCAD
|-7.9K
|GBPUSD
|-3.2K
|EURCAD
|562
|EURGBP
|1K
|XAUUSD
|5.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +116.55 USD
Peor transacción: -38 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +13.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -73.49 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.39 × 8129
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|2.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.55 × 296
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.58 × 24
|
BlueberryMarkets-Live
|4.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|4.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|4.50 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|9.22 × 9
|
RoboForex-ProCent-3
|12.60 × 10
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
5%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
93%
223
53%
98%
1.11
0.23
USD
USD
18%
1:100