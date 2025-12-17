SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / BVI IntraDay MultiTrade System
Vladimir Tsyrulnik

BVI IntraDay MultiTrade System

Vladimir Tsyrulnik
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 5%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
223
Transacciones Rentables:
120 (53.81%)
Transacciones Irrentables:
103 (46.19%)
Mejor transacción:
116.55 USD
Peor transacción:
-37.88 USD
Beneficio Bruto:
476.11 USD (28 138 pips)
Pérdidas Brutas:
-425.63 USD (30 829 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (13.89 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
146.90 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
97.82%
Carga máxima del depósito:
84.35%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
157
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.23
Transacciones Largas:
105 (47.09%)
Transacciones Cortas:
118 (52.91%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
0.23 USD
Beneficio medio:
3.97 USD
Pérdidas medias:
-4.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-73.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-75.62 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.04%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
12.65 USD
Máxima:
223.71 USD (18.44%)
Reducción relativa:
De balance:
18.44% (223.71 USD)
De fondos:
13.53% (134.14 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 54
USDCAD 47
GBPUSD 37
EURCAD 37
EURGBP 29
XAUUSD 19
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 65
USDCAD -91
GBPUSD -57
EURCAD 5
EURGBP 12
XAUUSD 116
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 1.3K
USDCAD -7.9K
GBPUSD -3.2K
EURCAD 562
EURGBP 1K
XAUUSD 5.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +116.55 USD
Peor transacción: -38 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +13.89 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -73.49 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live23
0.33 × 3
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.39 × 8129
ForexClub-MT4 Market Real Server
2.00 × 4
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
2.55 × 296
AdmiralMarkets-Live3
3.58 × 24
BlueberryMarkets-Live
4.00 × 2
VantageInternational-Live 12
4.50 × 2
ICMarketsSC-Live02
4.50 × 2
OneFinancialMarkets-US11-Live
9.22 × 9
RoboForex-ProCent-3
12.60 × 10
No hay comentarios
2025.12.19 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 04:03
Share of trading days is too low
2025.12.18 04:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 03:00
Share of trading days is too low
2025.12.18 03:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 21:57
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 21:57
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 07:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 07:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 07:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BVI IntraDay MultiTrade System
100 USD al mes
5%
0
0
USD
1.1K
USD
2
93%
223
53%
98%
1.11
0.23
USD
18%
1:100
