Всего трейдов:
182
Прибыльных трейдов:
96 (52.74%)
Убыточных трейдов:
86 (47.25%)
Лучший трейд:
116.55 USD
Худший трейд:
-31.72 USD
Общая прибыль:
400.40 USD (23 938 pips)
Общий убыток:
-332.23 USD (21 692 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (13.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.90 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
96.51%
Макс. загрузка депозита:
84.35%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
192
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.30
Длинных трейдов:
89 (48.90%)
Коротких трейдов:
93 (51.10%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
0.37 USD
Средняя прибыль:
4.17 USD
Средний убыток:
-3.86 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-73.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-73.49 USD (12)
Прирост в месяц:
6.80%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.65 USD
Максимальная:
223.71 USD (18.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.44% (223.71 USD)
По эквити:
13.53% (134.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|45
|USDCAD
|39
|GBPUSD
|33
|EURCAD
|27
|EURGBP
|23
|XAUUSD
|15
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|33
|USDCAD
|-96
|GBPUSD
|-58
|EURCAD
|1
|EURGBP
|8
|XAUUSD
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|543
|USDCAD
|-8K
|GBPUSD
|-3.3K
|EURCAD
|203
|EURGBP
|674
|XAUUSD
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +116.55 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +13.89 USD
Макс. убыток в серии: -73.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.39 × 8129
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|2.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.55 × 296
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.58 × 24
|
BlueberryMarkets-Live
|4.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|4.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|4.50 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|9.22 × 9
|
RoboForex-ProCent-3
|12.60 × 10
Нет отзывов
