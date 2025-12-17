- Crescimento
Negociações:
223
Negociações com lucro:
120 (53.81%)
Negociações com perda:
103 (46.19%)
Melhor negociação:
116.55 USD
Pior negociação:
-37.88 USD
Lucro bruto:
476.11 USD (28 138 pips)
Perda bruta:
-425.63 USD (30 829 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (13.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
146.90 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
97.82%
Depósito máximo carregado:
84.35%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
157
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.23
Negociações longas:
105 (47.09%)
Negociações curtas:
118 (52.91%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
0.23 USD
Lucro médio:
3.97 USD
Perda média:
-4.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-73.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-75.62 USD (2)
Crescimento mensal:
5.04%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12.65 USD
Máximo:
223.71 USD (18.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.44% (223.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.53% (134.14 USD)
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|54
|USDCAD
|47
|GBPUSD
|37
|EURCAD
|37
|EURGBP
|29
|XAUUSD
|19
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|65
|USDCAD
|-91
|GBPUSD
|-57
|EURCAD
|5
|EURGBP
|12
|XAUUSD
|116
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.3K
|USDCAD
|-7.9K
|GBPUSD
|-3.2K
|EURCAD
|562
|EURGBP
|1K
|XAUUSD
|5.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.39 × 8129
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|2.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.55 × 296
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.58 × 24
|
BlueberryMarkets-Live
|4.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|4.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|4.50 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|9.22 × 9
|
RoboForex-ProCent-3
|12.60 × 10
Sem comentários
100 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
93%
223
53%
98%
1.11
0.23
USD
USD
18%
1:100