- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
237
Gewinntrades:
129 (54.43%)
Verlusttrades:
108 (45.57%)
Bester Trade:
116.55 USD
Schlechtester Trade:
-49.08 USD
Bruttoprofit:
499.54 USD (29 007 pips)
Bruttoverlust:
-570.57 USD (42 796 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (13.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
146.90 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
97.82%
Max deposit load:
84.35%
Letzter Trade:
45 Minuten
Trades pro Woche:
165
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.25
Long-Positionen:
113 (47.68%)
Short-Positionen:
124 (52.32%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-73.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-108.13 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-7.09%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
71.03 USD
Maximaler:
282.09 USD (23.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.25% (282.09 USD)
Kapital:
13.53% (134.14 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|55
|USDCAD
|49
|GBPUSD
|43
|EURCAD
|37
|EURGBP
|30
|XAUUSD
|23
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|72
|USDCAD
|-90
|GBPUSD
|-41
|EURCAD
|5
|EURGBP
|11
|XAUUSD
|-27
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.4K
|USDCAD
|-7.8K
|GBPUSD
|-2.6K
|EURCAD
|562
|EURGBP
|936
|XAUUSD
|-6.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.39 × 8129
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|2.00 × 4
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|2.55 × 296
|
AdmiralMarkets-Live3
|3.58 × 24
|
BlueberryMarkets-Live
|4.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|4.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|4.50 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|9.22 × 9
|
RoboForex-ProCent-3
|12.60 × 10
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
-7%
0
0
USD
USD
931
USD
USD
2
92%
237
54%
98%
0.87
-0.30
USD
USD
23%
1:100