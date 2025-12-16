- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
789
盈利交易:
589 (74.65%)
亏损交易:
200 (25.35%)
最好交易:
180.46 USD
最差交易:
-169.89 USD
毛利:
6 695.41 USD (47 106 245 pips)
毛利亏损:
-3 828.82 USD (8 737 328 pips)
最大连续赢利:
17 (67.34 USD)
最大连续盈利:
509.77 USD (7)
夏普比率:
0.13
交易活动:
94.28%
最大入金加载:
2.11%
最近交易:
12 几分钟前
每周交易:
337
平均持有时间:
3 小时
采收率:
3.36
长期交易:
393 (49.81%)
短期交易:
396 (50.19%)
利润因子:
1.75
预期回报:
3.63 USD
平均利润:
11.37 USD
平均损失:
-19.14 USD
最大连续失误:
7 (-395.88 USD)
最大连续亏损:
-395.88 USD (7)
每月增长:
26.06%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
851.97 USD (6.45%)
相对跌幅:
结余:
6.45% (851.97 USD)
净值:
15.09% (1 826.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|781
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|3.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|4.4M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +180.46 USD
最差交易: -170 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +67.34 USD
最大连续亏损: -395.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Www.jorgeaiea.com
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
26%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
2
97%
789
74%
94%
1.74
3.63
USD
USD
15%
1:500