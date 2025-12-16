- 成長
トレード:
825
利益トレード:
614 (74.42%)
損失トレード:
211 (25.58%)
ベストトレード:
180.46 USD
最悪のトレード:
-169.89 USD
総利益:
7 057.77 USD (47 642 496 pips)
総損失:
-4 015.30 USD (9 110 252 pips)
最大連続の勝ち:
17 (67.34 USD)
最大連続利益:
509.77 USD (7)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
95.32%
最大入金額:
2.11%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
276
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
3.57
長いトレード:
404 (48.97%)
短いトレード:
421 (51.03%)
プロフィットファクター:
1.76
期待されたペイオフ:
3.69 USD
平均利益:
11.49 USD
平均損失:
-19.03 USD
最大連続の負け:
7 (-395.88 USD)
最大連続損失:
-395.88 USD (7)
月間成長:
27.66%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
851.97 USD (6.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.45% (851.97 USD)
エクイティによる:
15.09% (1 826.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|817
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|4.5M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
