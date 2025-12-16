SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Ww w jorgeaiea c o m10k
Jorge Niz

Ww w jorgeaiea c o m10k

Jorge Niz
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 28%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
825
Transacciones Rentables:
614 (74.42%)
Transacciones Irrentables:
211 (25.58%)
Mejor transacción:
180.46 USD
Peor transacción:
-169.89 USD
Beneficio Bruto:
7 057.77 USD (47 642 496 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 015.30 USD (9 110 252 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (67.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
509.77 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
95.32%
Carga máxima del depósito:
2.11%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
275
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
3.57
Transacciones Largas:
404 (48.97%)
Transacciones Cortas:
421 (51.03%)
Factor de Beneficio:
1.76
Beneficio Esperado:
3.69 USD
Beneficio medio:
11.49 USD
Pérdidas medias:
-19.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-395.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-395.88 USD (7)
Crecimiento al mes:
27.66%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
851.97 USD (6.45%)
Reducción relativa:
De balance:
6.45% (851.97 USD)
De fondos:
15.09% (1 826.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 817
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 4.5M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +180.46 USD
Peor transacción: -170 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +67.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -395.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Www.jorgeaiea.com
2025.12.16 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
