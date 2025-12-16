- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
735
Прибыльных трейдов:
554 (75.37%)
Убыточных трейдов:
181 (24.63%)
Лучший трейд:
180.46 USD
Худший трейд:
-169.89 USD
Общая прибыль:
5 949.40 USD (46 026 567 pips)
Общий убыток:
-3 389.84 USD (7 939 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (67.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
509.77 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
94.28%
Макс. загрузка депозита:
2.11%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
424
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.00
Длинных трейдов:
358 (48.71%)
Коротких трейдов:
377 (51.29%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
3.48 USD
Средняя прибыль:
10.74 USD
Средний убыток:
-18.73 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-395.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-395.88 USD (7)
Прирост в месяц:
23.27%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
851.97 USD (6.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.45% (851.97 USD)
По эквити:
15.09% (1 826.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|727
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|3.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|4.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +180.46 USD
Худший трейд: -170 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +67.34 USD
Макс. убыток в серии: -395.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Www.jorgeaiea.com
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
2
97%
735
75%
94%
1.75
3.48
USD
USD
15%
1:500