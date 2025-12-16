СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Ww w jorgeaiea c o m10k
Jorge Niz

Ww w jorgeaiea c o m10k

Jorge Niz
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 23%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
735
Прибыльных трейдов:
554 (75.37%)
Убыточных трейдов:
181 (24.63%)
Лучший трейд:
180.46 USD
Худший трейд:
-169.89 USD
Общая прибыль:
5 949.40 USD (46 026 567 pips)
Общий убыток:
-3 389.84 USD (7 939 426 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (67.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
509.77 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
94.28%
Макс. загрузка депозита:
2.11%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
424
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.00
Длинных трейдов:
358 (48.71%)
Коротких трейдов:
377 (51.29%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
3.48 USD
Средняя прибыль:
10.74 USD
Средний убыток:
-18.73 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-395.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-395.88 USD (7)
Прирост в месяц:
23.27%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
851.97 USD (6.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.45% (851.97 USD)
По эквити:
15.09% (1 826.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 727
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 3.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 4.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +180.46 USD
Худший трейд: -170 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +67.34 USD
Макс. убыток в серии: -395.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Www.jorgeaiea.com
Нет отзывов
2025.12.16 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
