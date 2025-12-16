SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Ww w jorgeaiea c o m10k
Jorge Niz

Ww w jorgeaiea c o m10k

Jorge Niz
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 31%
VantageInternational-Live 8
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
889
Gewinntrades:
663 (74.57%)
Verlusttrades:
226 (25.42%)
Bester Trade:
180.46 USD
Schlechtester Trade:
-169.89 USD
Bruttoprofit:
7 915.20 USD (48 711 074 pips)
Bruttoverlust:
-4 550.46 USD (10 158 234 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (67.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
509.77 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
95.32%
Max deposit load:
2.11%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
303
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
3.95
Long-Positionen:
438 (49.27%)
Short-Positionen:
451 (50.73%)
Profit-Faktor:
1.74
Mathematische Gewinnerwartung:
3.78 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-395.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-395.88 USD (7)
Wachstum pro Monat :
30.60%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
851.97 USD (6.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.45% (851.97 USD)
Kapital:
15.09% (1 826.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 881
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 4.5M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +180.46 USD
Schlechtester Trade: -170 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -395.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Www.jorgeaiea.com
Keine Bewertungen
2025.12.16 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Ww w jorgeaiea c o m10k
999 USD pro Monat
31%
0
0
USD
14K
USD
2
97%
889
74%
95%
1.73
3.78
USD
15%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.