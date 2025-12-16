SinaisSeções
Jorge Niz

Ww w jorgeaiea c o m10k

Jorge Niz
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 28%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
825
Negociações com lucro:
614 (74.42%)
Negociações com perda:
211 (25.58%)
Melhor negociação:
180.46 USD
Pior negociação:
-169.89 USD
Lucro bruto:
7 057.77 USD (47 642 496 pips)
Perda bruta:
-4 015.30 USD (9 110 252 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (67.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
509.77 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
95.32%
Depósito máximo carregado:
2.11%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
275
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
3.57
Negociações longas:
404 (48.97%)
Negociações curtas:
421 (51.03%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
3.69 USD
Lucro médio:
11.49 USD
Perda média:
-19.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-395.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-395.88 USD (7)
Crescimento mensal:
27.66%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
851.97 USD (6.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.45% (851.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.09% (1 826.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 817
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 4.5M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +180.46 USD
Pior negociação: -170 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +67.34 USD
Máxima perda consecutiva: -395.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Www.jorgeaiea.com
Sem comentários
2025.12.16 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Ww w jorgeaiea c o m10k
999 USD por mês
28%
0
0
USD
14K
USD
2
97%
825
74%
95%
1.75
3.69
USD
15%
1:500
