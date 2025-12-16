- Crescimento
Negociações:
825
Negociações com lucro:
614 (74.42%)
Negociações com perda:
211 (25.58%)
Melhor negociação:
180.46 USD
Pior negociação:
-169.89 USD
Lucro bruto:
7 057.77 USD (47 642 496 pips)
Perda bruta:
-4 015.30 USD (9 110 252 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (67.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
509.77 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
95.32%
Depósito máximo carregado:
2.11%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
275
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
3.57
Negociações longas:
404 (48.97%)
Negociações curtas:
421 (51.03%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
3.69 USD
Lucro médio:
11.49 USD
Perda média:
-19.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-395.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-395.88 USD (7)
Crescimento mensal:
27.66%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
851.97 USD (6.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.45% (851.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.09% (1 826.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|817
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|4.5M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
